روسيا: قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لن يضر بعلاقاتنا مع دول أوروبا

موسكو - (د ب أ)

خفف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، من حدة خطابه حول الاتحاد الأوروبي، وقال إن روسيا لا تزال حريصة على الحفاظ على علاقات ودية مع الدول الأوروبية على الرغم من تهديده الأسبوع الماضي بقطع العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن لافروف قوله بعد محادثات مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو اليوم الاثنين، في سان بطرسبرج: "يجب ألا تخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا، نحن لن نغادر أوروبا، فلدينا الكثير من الأصدقاء وأناس تفكيرهم مثل تفكيرنا هناك، وسنواصل تطوير علاقات المنفعة المتبادلة معهم".

وحمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتحاد الأوروبي مسؤولية "تدمير" العلاقات بين موسكو وبروكسل وقال إن تفكك العلاقات الدبلوماسية كان قيد التنفيذ منذ فترة طويلة، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يواصل تمزيق تلك العلاقات.

وأكد مجددًا تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي بأن روسيا مستعدة لاحتمال قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكرر لافروف زعمه بأن الأزمة السياسية في أوكرانيا عام 2014 كانت نقطة تحول في العلاقات مع التكتل، زاعمًا أن ألمانيا وفرنسا وبولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوضت إمكانية السلام في شرق أوكرانيا.

من جانبه قال هافيستو إن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجاري لروسيا، مضيفًا أن هناك الكثير من الخلافات بين حكومته وموسكو.

ونفى هافيستو ما أكده لافروف من أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى قطع العلاقات مع روسيا، وقال: "من المهم أن نشير إلى أنه لم يكن هناك أي اقتراح من جانب الاتحاد الأوروبي لقطع العلاقات مع روسيا. لا يوجد مثل هذا الاقتراح على طاولة الاتحاد الأوروبي".

ويرغب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مناقشة فرض المزيد من العقوبات على روسيا في 22 فبراير الجاري، ردًا على احتجاز المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

كانت روسيا حذرت من أن فرض عقوبات يؤدي إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر.