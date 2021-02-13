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مصرع شخصين في تحطم مروحية شمال إسرائيل

10:05 م السبت 13 فبراير 2021
مصرع شخصين في تحطم مروحية شمال إسرائيل

تحطم مروحية ارشيفية

غزة - (أ ش أ):


لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم مروحية في شمال إسرائيل اليوم السبت، وسقطت المروحية في مزرعة بمنطقة العفولة عيليت.


وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أنه يجرى العمل في موقع الحادث من أجل التعرف على هوية الطيار والراكب.

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Asha
تحطم مروحية إسرائيل غزة

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