مصرع شخصين في تحطم مروحية شمال إسرائيل

غزة - (أ ش أ):



لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم مروحية في شمال إسرائيل اليوم السبت، وسقطت المروحية في مزرعة بمنطقة العفولة عيليت.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أنه يجرى العمل في موقع الحادث من أجل التعرف على هوية الطيار والراكب.



