الولايات المتحدة تعتزم البت مجددا في مطالب اللجوء على حدودها الجنوبية
واشنطن - (د ب أ):
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه سيجري البت مجددا في حالات لجوء الأشخاص، الذين اضطروا للبقاء في المكسيك، بموجب برنامج بروتوكولات حماية المهاجر للإدارة الأمريكية السابقة.
ووضعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب برنامج بروتوكولات حماية المهاجر، والمعروف بالعامية باسم "سياسة البقاء في المكسيك"، عام 2018. وكان يُلزم الأشخاص الذين وصلوا إلى الحدود الجنوبية لأمريكا، ويأملون في الحصول على اللجوء، الانتظار حتى تحديد موعد جلسة قضائية لنظر طلباتهم.
وهناك حاليا نحو 25 ألف شخص مسجلين بالبرنامج، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية الأمريكية.
وسيتم إعطاء هؤلاء الأفراد تعليمات عن كيفية التسجيل للبت في حالاتهم، وسيتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة عبر موانئ محددة في أوقات معينة.
وسيتم بدء المرحلة الأولى من هذه السياسة الجديدة يوم الجمعة المقبل.
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