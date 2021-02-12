أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

أبرزها توحيد الجيش.. الرئاسي الليبي يكشف عن "3 مهام رئيسية"

04:18 م الجمعة 12 فبراير 2021
أبرزها توحيد الجيش.. الرئاسي الليبي يكشف عن "3 مهام رئيسية"

محمد المنفي

طبرق (ليبيا) - (د ب أ):

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن أمامه ثلاث مهام رئيسية، أهمها توحيد الجيش في شرق ليبيا وغربها ودعم مسار 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة بصفته قائدا أعلى للجيش.

وأضاف المنفي في كلمة اليوم الجمعة لدى وصوله إلى مدينة طبرق في شرق ليبيا أن من المهام أيضا توحيد مؤسسات الدولة التي انقسمت خلال السنوات الماضية ودعم الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.

وتابع أن المهمة الثالث هى تحقيق المصالحة الوطنية وأن العمل سيكون جماعيا للوصول لمرحلة الاستقرار التي ستؤدي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

كان المنفي قد التقى أمس الخميس المشير حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن " الدعم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي

الخبر التالى:

رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا