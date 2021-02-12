أبرزها توحيد الجيش.. الرئاسي الليبي يكشف عن "3 مهام رئيسية"

طبرق (ليبيا) - (د ب أ):

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن أمامه ثلاث مهام رئيسية، أهمها توحيد الجيش في شرق ليبيا وغربها ودعم مسار 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة بصفته قائدا أعلى للجيش.

وأضاف المنفي في كلمة اليوم الجمعة لدى وصوله إلى مدينة طبرق في شرق ليبيا أن من المهام أيضا توحيد مؤسسات الدولة التي انقسمت خلال السنوات الماضية ودعم الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.

وتابع أن المهمة الثالث هى تحقيق المصالحة الوطنية وأن العمل سيكون جماعيا للوصول لمرحلة الاستقرار التي ستؤدي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

كان المنفي قد التقى أمس الخميس المشير حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن " الدعم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".