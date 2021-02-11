التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

صنعاء - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وتحدث التحالف الذي تقوده السعودية، وفقا لقناة الإخبارية السعودية عن "محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من الحوثيين لاستهداف المدنيين".

وأكد التحالف، أنه سيحاسب المخططين والمنفذين "للاعتداءات الإرهابية بحزم".

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية :"نعتبر المواقف الداعية لوقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وحظر بيع الأسلحة لدول العدوان وإنهاء التواجد الأجنبي من اليمن مواقف إيجابية وداعمة للحل السياسي في البلاد".

ومنذ الأحد الماضي، أعلن التحالف اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، فيما تقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على "العدوان والحصار المفروض على البلاد منذ ست سنوات".