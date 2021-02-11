طوارئ في ولاية سنار السودانية.. ورصد تحركات "فلول نظام البشير"

الخرطوم- (د ب أ):

أعلن والي ولاية سنار بشرق السودان حالة الطوارئ في الولاية، وسط رصد لتحركات "فلول النظام البائد"، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ووفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، الخميس، أصدر الوالي الماحي محمد سليمان أمر طوارئ بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم الخميس وإلى حين إشعار آخر، ووجه الأمر لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية لإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة.

كما حث المواطنين على "التبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم"، مشيرا إلى رصد الأجهزة الأمنية "تحركات واجتماعات فلول النظام البائد في أماكن متفرقة من الولاية تمخضت عن التخطيط لأحداث جرائم للسلب والنهب والتعدي على ممتلكات وأموال المواطنين".

يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.

وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الجاري في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.

وإلى جانب التوترات القبلية، يشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ولفت موقع "سودان تريبيون" إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن تؤدي الضائقة الاقتصادية إلى توسع أعمال النهب لمدن أخرى، في ظل عدم تدخل قوى الأمن والشرطة في الوقت المناسب.