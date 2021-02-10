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جانتس: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يجب طرحه على جدول صناع القرار بإسرائيل

11:45 م الأربعاء 10 فبراير 2021
جانتس: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يجب طرحه على جدول صناع القرار بإسرائيل

بيني جانتس

تل ابيب - (د ب ا)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن يكون احتمال شن هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية مطروحًا على جدول أعمال صناع القرار في بلاده.
وأضاف وزير الدفاع في حديث مع إذاعة هيئة البث الإٍسرائيلي "كان" اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى العالمية قبل خمسة أعوام أفسح أمام نظام الملالي في طهران المجال للوصول إلى عتبة تطوير أسلحة نووية.
وأضاف جانتس: "يجب الاستمرار في النشاطات لتقييد دعم إيران للمنظمات الإرهابية والميليشيات التي تدور في فلكها في الشرق الأوسط".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد مرارًا الاتفاق النووي الإيراني وأكد عزم بلاده منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

الاحتلال الاسرائيلي المنشآت النووية إيران بيني جانتس

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