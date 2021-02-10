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رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز والتحديات الأمنية

09:48 م الأربعاء 10 فبراير 2021
رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز والتحديات الأمنية

عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تكوين فريقي عمل وزاريين، لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لمعالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات السودان مؤخرا.

وترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أول جلسة لمجلس الوزراء، في تشكيله الجديد.

وأشار حمدوك إلى البداية القوية للعمل مشترك، متعهدا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل السودان، ولتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وشدد على أهمية تحصين السودان من كل ما يحدث حوله، للعبور إلى السلام الشامل والتنمية والتحول الديموقراطي الراسخ.

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عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مجلس الوزراء السودان

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