بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار

وكالات

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء خلال زيارته الأولى الرسمية للبنتاجون، عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وطالب بايدن، قادة الانقلاب بالإفراج الفوري أنج سان سوتشي زعيمة البلاد، المحتجزة منذ بداية الانقلاب العسكري.

وذكر البيت الأبيض أنّ بايدن ونائبته كامالا هاريس سيعبران نهر بوتوماك إلى مقر البنتاجون، اليوم، حيث سيستقبلهما وزير الدفاع لويد أوستن وكبار الجنرالات والمسؤولين المدنيين.

وأمس الثلاثاء قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، إنّ الهدف من زيارة بايدن هو التحدث إلى كبار القادة بشأن السياسة الخارجية والدفاعية ثم التحدث إلى العاملين في البنتاجون.