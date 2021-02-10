أبو الغيط يُدين التصعيد الحوثي ومهاجمة الأراضي السعودية

القاهرة - أ ش أ

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفاً ما تمارسه جماعة الحوثي من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المُشينة، ومُشدداً على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.

واستنكر "أبو الغيط" ،في بيان صحفي اليوم الأربعاء، التصعيد الحوثي الممنهج بهدف احباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي مؤخراً على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضي السعودية.

وأكد "أبو الغيط" أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطاً ضرورياً لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملاً جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهي الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2015.