أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في السلفادور لدواع أمنية

10:24 ص الإثنين 01 فبراير 2021
منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في السلفادور لدواع أمنية

منظمة أطباء بلا حدود- أرشيفية

سان سلفادور - أ ش أ
علقت منظمة "أطباء بلا حدود" عملها في السلفادور؛ بعد تعرض إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها لهجوم في ضواحي العاصمة سان سلفادور.
وأوضحت المنظمة الإنسانية - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين- أن مسلحين أجبروا طاقم سيارة الإسعاف على التوقف والنزول من السيارة في حي تسيطر عليه العصابات، وتم استجواب أفراد الطاقم ،وضربهم بخشونة، وتهديدهم بالبنادق قبل أن يتمكنوا من مغادرة المنطقة؛ ما تسبب في إصابة طبيب وممرضة بجروح طفيفة.
وقالت المنظمة إنها لن تستمر في تلقي مكالمات الطوارئ ما لم يتم ضمان سلامة أفرادها، مشيرة إلى أن هذا يعد أول هجوم من نوعه يتعرض له أفرادها منذ أن بدأت العمل في السلفادور في عام 2018.
وعادة ما يكون لعصابات الشوارع في السلفادور نقاط مراقبة في الأحياء التي يسيطرون عليها، حيث يتوقفون ويستجوبون أي شخص يدخل، لكن عادة ما يتم استثناء سيارات الإسعاف من هذا الإجراء.

هذا المحتوى من

منظمة أطباء بلا حدود سان سلفادور السلفادور

الخبر التالى:

أنباء عن إرجاء لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​بعد تجاوز منحنى خطر كورونا.. ما سيناريوهات عودة الترم الثاني في المدارس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا