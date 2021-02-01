أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

دعوات لجيش ميانمار إلى احترام نتيجة الانتخابات وإطلاق سراح سو تشي

08:16 ص الإثنين 01 فبراير 2021
دعوات لجيش ميانمار إلى احترام نتيجة الانتخابات وإطلاق سراح سو تشي

جيش ميانمار

سيدني - (د ب أ):

استولى جيش ميانمار اليوم الاثنين على السلطة واحتجز مسؤولين حكوميين بينهم الزعيمة الفعلية للبلاد "أون سان سو تشي" قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا.

ووسط الانقلاب وادعاءات الجيش غير المؤكدة بشأن تزوير أصوات الناخبين، دعت الأمم المتحدة وجهات أخرى الجيش إلى احترام نتيجة انتخابات نوفمبر في البلاد.

وأعربت الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن "قلقها البالغ".

وقالت "ندعو القادة العسكريين البورميين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر".

وتابعت "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن كانبيرا "قلقة للغاية".

وأضافت "أستراليا داعم طويل الأمد لميانمار وانتقالها الديمقراطي. ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون، وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني.

وقالت باين: "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين ثان/نوفمبر 2020".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باحتجاز سو تشي والرئيس وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين معربا عن "قلقه البالغ" إزاء نقل السلطات إلى الجيش.

وجاء في بيان للمتحدث باسم جوتيريش أن "هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار".

وأضاف البيان أن انتخابات نوفمبر قدمت تفويضا قويا لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.

وتابع البيان "يحث الأمين العام القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات من خلال الحوار السلمي.

وأضاف "يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة الأكبر للإصلاح الديمقراطي في ميانمار ، والانخراط في حوار هادف ، والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية."

جيش ميانمار ميانمار الولايات المتحدة

الخبر التالى:

إستراليا تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع في ميانمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​بعد تجاوز منحنى خطر كورونا.. ما سيناريوهات عودة الترم الثاني في المدارس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا