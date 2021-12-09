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السودان: خطف مهندسين تركيين في شمال دارفور

04:15 م الخميس 09 ديسمبر 2021
السودان: خطف مهندسين تركيين في شمال دارفور

إقليم دارفور

الخرطوم - أ ش أ

ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا"، أن مهندسين تركيين يعملان في مجال الكهرباء بالفاشر (عاصمة شمال دارفور)، وبرفقتهما سائق سوداني، تعرضا للخطف من قبل مجهولين بشارع المطار.

وأوضحت (سونا) أن السائق السوداني تعرض للتهديد والضرب والركل عندما رفض الذهاب مع الخاطفين، إلا أنه رضخ لهم، فيما قام الخاطفون بإطلاق سراحه في وقت لاحق وأبلغوه بأن ينقل إلى السلطات الولائية أن الرهينتين بأيد أمينة.

وعبر حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، عن أسفه لتلك الحادثة، مطالبًا بإعادة المخطوفين سالمين وعدم إلحاق أي نوع من الأذى بهما.

هذا المحتوى من

Asha
دارفور خطف مهندسين السودان الكهرباء بالفاشر

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