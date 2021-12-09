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"نطحة خروف" تنهي حياة وافد هندي في الكويت

12:08 م الخميس 09 ديسمبر 2021
"نطحة خروف" تنهي حياة وافد هندي في الكويت

خروف

(وكالات):

لقى وافد هندي في الكويت مصرعه إثر "نطحة" قوية من خروف في رأسه، مما أدى إلى نزيف داخلي تسبب في وفاته.

وحسب صحيفة "الراى الكويتية"، فإن وافدًا هندي الجنسية توفى إثر تلقيه نطحة من خروف.

ونقلت الصحيفة عن كفيله بأنه "أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام قام أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على بنطحه حيث جاءت الضربة في الرأس، وتم على أثرها نقله من قبل كفيله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ".

نطحة خروف الهند الكويت

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