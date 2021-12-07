مسؤول أمريكي: بايدن يريد تسليح أوكرانيا في حالة وقوع غزو روسي

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض الأمريكى اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد زيادة تسليح أوكرانيا في حالة حدوث غزو روسي لتلك الدولة .

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن بعد اجتماع قمة عقد عبر تقنية الفيديو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الولايات المتحدة ستقدم مواد دفاعية إضافية إلى الأوكرانيين غير التى تقدمها بالفعل.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود حلفاءها في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقدرات إضافية للرد على مثل هذا التصعيد.