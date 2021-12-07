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أول لقاح كندي ضد كورونا يثبت فعالية عالية في التجارب السريرية

07:21 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
أول لقاح كندي ضد كورونا يثبت فعالية عالية في التجارب السريرية

تعبيرية

كندا - (أ ش أ)

أظهر أول لقاح محلي الصنع في كندا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالية عالية ضد العدوى خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حسبما أفادت الشركة المصنعة، مما عزز الآمال في أنه قد يحصل قريبا على الموافقة للاستخدام.

وتستعد شركة "ميديكاجو"، وهي شركة أدوية بيولوجية مقرها في مدينة كيبيك، وشركة اللقاحات البريطانية الأمريكية العملاقة "جلاكسوسميث كلاين" تقديمها التنظيمي النهائي إلى هيئة الصحة الكندية.

وذكرت الشركتان - في بيان صحفي - أن معدل الفعالية الإجمالية للقاح ضد جميع سلالات ومتحورات الفيروس التي تمت دراستها كان 71 %، مع معدل فعالية أعلى بنسبة 75 % ضد عدوى كوفيد-19 وخاصة متحور دلتا السائد.

ولم يتم إجراء تجارب على متحور أوميكرون المكتشف حديثا - والذي تم تأكيده مؤخرا في بلدان مختلفة حول العالم، بما في ذلك كندا - خلال الفترة التجريبية.

وقال برايان وارد المسؤول الطبي في ميديكاجو - خلال مقابلة هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي نيو) - "إنه إذا حصل العقار على الترخيص في كندا، فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 يستخدم تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس وأول لقاح نباتي معتمد للاستخدام البشري.. ستكون هذه أول مرة في العالم، ليس فقط في كيبيك وكندا".

هذا المحتوى من

Asha
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