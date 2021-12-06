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رصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في كرواتيا

08:35 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
رصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في كرواتيا

رصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في كرواتيا

زغرب - (أ ش أ):
أعلنت سلطات الصحة الكرواتية، اليوم الإثنين، رصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

وقال مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة، كرونوسلاف كاباك، في مؤتمر صحفي، إن المصابين الإثنين لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه جرى وضع كل المخالطين لهم تحت الملاحظة، مؤكدا أن بلاده اتخذت كل التدابير الضرورية لإبطاء انتشار المتحور الجديد، حسب شبكة "إن. وان" الإخبارية.

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Asha
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