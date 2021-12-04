غارة أمريكية تستهدف قياديا بارزا بـ"القاعدة" قرب إدلب في سوريا

وكالات:

شنت القوات الأمريكية غارة بطائرة مُسيّرة استهدفت قياديا بارزا بتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام السبت، أن الجيش الأمريكي فتح تحقيقا بشأن احتمال سقوط ضحايا مدنيين إثر الغارة الجوية.

والشهر الماضي، قصف الجيش السوري محيط قاعدة تركية بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، في عمليات تكررت مؤخرا داخل منطقة "خفض التصعيد".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف الذي نفذته قوات الحكومة السورية، تركز على قرى وبلدات سفوهن وكفر عويد والفطيرة في "جبل الزاوية" جنوب إدلب، حيث تتواجد نقاط وقواعد تركية.

وتوصلت تركيا وروسيا العام الفائت إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في إدلب، المحافظة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة فصائل سورية معارضة، موالية لأنقرة، وخارج سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد.

لكن لا تزال تجري بين الحين والآخر عمليات قصف للجيش السوري، والقوات الروسية في محيط القواعد والنقاط التركية التي تنتشر في منطقة خفض التصعيد، في محافظة إدلب شمال سوريا.