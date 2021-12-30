الكرملين: محادثات بوتين وبايدن استهلال للمحادثات الأمنية

04:12 م الخميس 30 ديسمبر 2021
الكرملين: محادثات بوتين وبايدن استهلال للمحادثات الأمنية

ديمتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ):

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى أن تكون المحادثاث الهاتفية المقررة اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استهلالا للمفاوضات الأمنية المقرر إطلاقها قريبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "الغرض من المحادثات واضح للغاية، وهو مواصلة التباحث بشأن جميع القضايا التي كانت مطروحة على جدول أعمال" المحادثات التي جرت بين الرئيسين في 7 ديسمبر الجاري، وقبل المحادثات الأمنية المقررة في كانون ثان/يناير.

وأضاف :"من وجهة نظر الرئيس بوتين، هناك حاجة لإجراء مشاورات هاتفية أخرى قبل بدء المفاوضات"، دون الخوض في تفاصيل.

وتأتي المشاورات المقررة في الحادية عشر والنصف مساء بتوقيف موسكو وسط مخاوف أمريكية وأوروبية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ربما الشهر القادم.

وينفي الكرملين وجود أية نية لدى روسيا لغزو أوكرانيا، ويطالب من جانبه بضمانات أمنية ملزمة من الغرب تتضمن وقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتراجع قوات الناتو في أوروبا إلى مواقعها في عام 1997.

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