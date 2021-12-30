البرلمان العراقي يعقد في التاسع من الشهر المقبل أولى جلساته

02:52 م الخميس 30 ديسمبر 2021
البرلمان العراقي يعقد في التاسع من الشهر المقبل أولى جلساته

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (بي بي سي):

وافق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم على مرسوم دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد لأول مرة في التاسع من يناير المقبل.

وعبر في تغريدة له عن أمله في أن يتمكن البرلمان من تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة.

وعمليا سيحرك القرار عملية تشكيل الحكومة الجديدة؛ وسينتخب النواب في الجلسة الأولى للمجلس رئيسا ونائبين.

وسيطلب بعدها الرئيس الجديد من زعيم أكبر كتلة سياسية تشكيل حكومة.

وهذا يعني أن الكتلة التي يقودها مقتدى الصدر هي التي ستشكل الحكومة، لكن لا يزال من المتوقع فترة مكثفة من المساومة السياسية قبل تشكيل حكومة جديدة.

هذا المحتوى من

BBC
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