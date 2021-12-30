تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني
اسطنبول- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تزايد مستمر ، حيث سجلت يوم الأربعاء أكثر من 30 ألف إصابة وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الوزارة إن عدد الاختبارات الإيجابية على مدى 24 ساعة بلغ 36684 .
وفي الأسابيع السابقة، بلغ العدد اليومي للحالات نحو 20 ألف حالة.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن انتشار متحور أوميكرون الجديد هو سبب محتمل لهذه الزيادة ، ولكنه أرجع السبب كذلك إلى قضاء الأشخاص المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة.
وتجري تركيا اختبارات عشوائية فقط على السلالات المتحورة من فيروس كورونا . ووفقا للبيانات الرسمية، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 42 حالة من أصل 3344 منذ بداية كانون أول/ديسمبر الجاري.
ودعا قوجة السكان إلى الحصول على التطعيم. ووفقا لموقع "أور ورلد إن داتا"، تلقى نحو 67 % من الأتراك جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
واعتبارا من اليوم الخميس ، سيتم اعطاء اللقاح التركي المصنع محليا "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية التركية . وقد حصل اللقاح مؤخرا على تصريح باستخدامه في حالات الطوارئ.
وتلقى قوجة نفسه اللقاح أمس الأربعاء أمام الكاميرات.
وحتى الآن تستخدم البلاد أساسا لقاح سينوفاك الذي طورته الصين ولقاح فايزر / بيونتيك.
وانتقدت الجمعية الطبية التركية الموافقة على استخدام اللقاح التركي ، قائلة إنه لم يتم نشر سوى القليل للغاية من البيانات عنه .
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