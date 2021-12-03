روسيا تعلن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور أوميكرون

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت روسيا عن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور فيروس كورونا " لراكبين اثنين عادا على متن رحلة خاصة، اليوم الجمعة، من جنوب إفريقيا.

وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية - أن نتيجة اختبار (PCR) إيجابية لدى الراكبين وتم إيداعهما بالحجر الصحي.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد قررت عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".