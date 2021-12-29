"تي موبايل" الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني جديد

09:11 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
"تي موبايل" الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني جديد

تي موبايل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

عانت شركة "تي موبايل" (T-Mobile) الأمريكية من هجوم إلكتروني آخر بعد تعرضها لخرق هائل للبيانات في أغسطس الماضي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى عدد صغير من حسابات العملاء.

وأوضحت الموقع أن العملاء وقعوا ضحية لهجوم تبديل بطاقة SIM (ما قد يسمح لشخص ما بتجاوز المصادقة الثنائية التي تعمل عبر الرسائل النصية القصيرة)، ما أدى إلى الكشف عن معلومات.

وتتضمن المعلومات اسم حساب العملاء ورقم الهاتف وعدد الخطوط التي تم إرفاقها بحسابهم.

يذكر أن في أغسطس الماضي قالت شركة "تي موبايل" الأمريكية، إن تحقيقا جاريا في خرق للبيانات، كشف وصول متسللين إلى معلومات شخصية لـ5.3 مليون عميل إضافي، ما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين إلى أكثر من 53 مليونا.

أعلنت "تي موبايل" التي تعد ثالث أكبر شركة اتصالات خلوية في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق أن البيانات الشخصية لأكثر من 40 مليون عميل سابق ومحتمل سُرقت إلى جانب بيانات 7.8 مليون عميل حالي للشركة.

هذا المحتوى من

Asha
تي موبايل هجوم إلكتروني خرق للبيانات الولايات المتحدة

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