الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن غدًا الخميس

08:45 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن غدًا الخميس

بوتين وبايدن

وكالات

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، غدًا الخميس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالات روسية: "بالفعل تم التخطيط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق الأربعاء، عن المحادثة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وهي الثانية خلال ديسمبر الجاري.

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق الأسبوع الجاري، أنها ستجري محادثات أمنية مع واشنطن، دون تحديد موعد محدد، لكنها قالت إنه سيكون قبل الاجتماع المرتقب بين روسيا والناتو المقرر عقده في 12 يناير المقبل.

وفي 17 ديسمبر الجاري، نشرت روسيا مقترحاتها لضمان أمنها بشأن الأزمة الأوكرانية.

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