لأول مرة منذ 6 أشهر.. الإمارات تسجل حصيلة كبيرة في إصابات كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

سجلت الإمارات أكثر من 2000 حالة بفيروس كورونا لأول مرة منذ ستة أشهر، مما دفع أبوظبي ودبي لتشديد الإجراءات للحد من انتشار العدوى.

وسجلت البلاد، التي تعد من أعلى الدول في معدلات التطعيم، 2234 حالة بكورونا اليوم الأربعاء. وكانت الحالات اليومية انخفضت لما دون 50 حالة في مطلع الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتمكنت الإمارات إلى الآن من تجنب فرض القيود، وتعطي البلاد الآن الجرعات المعززة لسكانها البالغ تعدادهم 10 ملايين نسمة، وحصل 32% منهم على الجرعة المعززة.

وشددت أبوظبي أمس الثلاثاء متطلبات دخول الإمارة، وحولت الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداء من الثالث من يناير المقبل.

وذكر منظمو معرض إكسبو 2020 دبي، وهو أحد أكبر الفعاليات منذ بدء الوباء، أنهم قد يغلقون بعض المنشآت مؤقتا لإجراء عمليات تنظيف وتطهير إثر ظهور حالات إيجابية.