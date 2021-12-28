فرنسا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

09:28 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
فرنسا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

فرنسا فيروس كورونا

وكالات

سجلت فرنسا حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا اليومية، متخطية الحصيلة السابقة، التي رصدت في 25 ديسمبر الجاري بواقع 104611 حالة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلنت الهيئة العامة للصحة الفرنسية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 179 ألف إصابة جديدة بكورونا، في ظل التفشي الواسع للمتحور أوميكرون، في البلاد.

وتخطت الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء حاجز الـ9.14 مليون حالة.

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