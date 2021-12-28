الدنمارك تتصدر دول العالم في معدلات الإصابة بكورونا

الدنمارك - (أ ش أ)

تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وذلك بعد أن وصل معدل الإصابة فيها إلى 1612 حالة لكل 100 ألف شخص.

وسجلت الدولة البالغ تعداد سكانها 5,8 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات اليومية، وأصبح لديها الآن أعلى معدل إصابة بكوفيد-19 يُسجل في العالم، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة الـ15 ألف إصابة لأول مرة، حيث سجلت السلطات الصحية 16 ألفًا و164 إصابة خلال 24 ساعة، فيما سجل معدل إيجابية الاختبارات ارتفاعًا ملحوظًا ووصل إلى 12,4 بالمائة.

واعتبارًا من الأسبوع الماضي، أصبح المتحور أوميكرون هو الشكل السائد من فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت بيانات مستمدة من مصادر رسمية إلى أن الدول الخمس التي سجلت أعلى معدلات إصابة بكوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية جميعها أوروبية. وتضع البيانات الدنمارك في المرتبة الأولى من حيث معدل الإصابة بالفيروس.

ومع ذلك، فإن هناك تباينا كبيرا في كم الاختبارات التي تجريها البلدان المختلفة، حيث تعد الدنمارك من بين الدول التي تجري أكبر عدد من الاختبارات بالنسبة إلى عدد السكان، بحسب الصحيفة.