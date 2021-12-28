الجيش الأمريكي يساعد في إطفاء حريق في كومة روث بمدينة ألمانية

07:44 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
الجيش الأمريكي يساعد في إطفاء حريق في كومة روث بمدينة ألمانية

الجيش الأمريكي

برلين - (د ب أ)

ساعدت قوات الإطفاء التابعة للجيش الأمريكي في إطفاء كومة روث كبيرة في مدينة غربي ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت قوات الإطفاء في مدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن اليوم الثلاثاء.

وأوضحت قوات الإطفاء في فيسبادن أن ألسنة اللهب اشتعلت في كومة الروث البالغ حجمها نحو 2500 متر مكعب والموجودة في قاعة إحدى المزارع صباح اليوم، واستمرت قوات الطوارئ في التعامل معها.

واستعانت قوات إطفاء الجيش الأمريكي بطائرة مخصصة للإطفاء في ساحات الطيران نظرا لأنها تحتوي على خزان مياه كبير.

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي للجيش الأمريكي في أوروبا يقع في مدينة فيسبادن.

الجيش الأمريكي برلين حريق ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وعد وتوجيه.. ماذا قال السيسي خلال تفقده معرض الحرف التراثية بأسوان؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا