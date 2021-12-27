الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم والدة أسيرين.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل الجنوبية، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشخاص، وقالت مصادر أخرى في رام الله إن قوة أخرى للاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بالمحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عثمان جمعة صلاح، من بلدة الخضر، وفي جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال، والدة الأسيرين غيث وعمر جرادات، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من بلدة سيلة الحارثية.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى وبعض ذويهم بغرض التضييق عليهم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أشخاص وهم الأسيران المحرران قسّام حماد، ومحمد حماد، من مخيم قلنديا، وفلسطيني آخر من بلدة بدو.