بريطانيا: اعتقال رجل يحمل قوسًا في مقر إقامة الملكة الريفي

11:13 م الأحد 26 ديسمبر 2021
بريطانيا: اعتقال رجل يحمل قوسًا في مقر إقامة الملكة الريفي

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد اختراق أمني في مقر إقامة الملكة الريفي يوم عيد الميلاد.

وقالت عناصر من شرطة "وادي التايمز" وشرطة العاصمة اليوم الأحد إنهم استجابوا لاختراق أمني في حوالي الساعة 0830 صباحًا أمس السبت داخل أراضي قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير الإنجليزية، حيث تقيم الملكة.

وفي أعقاب قيام عناصر الشرطة بعملية بحث، تم اكتشاف وجود قوس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال الرجل وهو من مدينة ساوثهامبتون للاشتباه في ارتكابه جريمة التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان "تم احتجاز الرجل حيث خضع لتقييم للصحة العقلية، ووضع في قسم بموجب قانون الصحة العقلية وهو في رعاية مختصين".

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