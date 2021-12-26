الإذاعة اليابانبة: السلطات الصحية على أهبة الاستعداد في ظل انتشار متحور أوميكرون

07:57 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الإذاعة اليابانبة: السلطات الصحية على أهبة الاستعداد في ظل انتشار متحور أوميكرون

فيروس كورونا

طوكيو - (أ ش أ):

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن السلطات الصحية في البلاد على أهبة الاستعداد في ظل انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث تم اكتشاف المتحور الجديد في 14 محافظة يابانية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية - في نشرته الإنجليزية اليوم /الأحد/ - أن المسؤولين اليابانيين أكدوا اكتشاف 58 إصابة بالمتحور أوميكرون في أنحاء البلاد حتى الآن؛ من بينها إصابات لا يمكن تعقب مصدرها في طوكيو وأوساكا وكيوتو وآيتشي وفوكوكا.

وتم رصد غالبية الإصابات بأوميكرون في مسافرين وافدين من الخارج، حيث تعمل السلطات الصحية اليابانية على تتبع حركة آلاف المسافرين الأخرين الذين تعتبرهم مخالطين للأشخاص المصابين.

وتطالب الحكومة اليابانية المخالطين بالبقاء في فنادق مخصصة لمدة أسبوعين وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) كل بضعة أيام، إلا أن العدد المتزايد للمخالطين يزيد الضغط على مراكز الصحة العامة.

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