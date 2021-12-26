من أوراق التبغ.. علماء في تايلاند يطورون لقاحًا لمكافحة "أوميكرون"

كتب - محمد صفوت:

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مما أضفى أجواء سلبية على عطلة أعياد الميلاد في كثير من الدول، وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 279 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات 5.39 مليون وفاة، في حين تم إعطاء أكثر من 8.95 مليار جرعة اللقاحات.

سجلت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا أرقامًا قياسية في إصابات كورونا اليومية، كما ارتفعت الإصابات في الصين لأول مرة منذ يناير الماضي، إثر تفشي متحور "أوميكرون" عالميًا، الذي يكافح العلماء لإيجاد لقاح مناسب له أو تطوير اللقاحات الحالية أو عبر الجرعات المعززة من اللقاحات.

في خضم الحرب على الوباء، يسعى علماء في تايلاند لمواجهة المتحور "أوميكرون" الذي أثار قلقًا عالميًا عن طريق لقاح جديد يعتمد على أوراق التبغ.

وكشفت صحف بريطانية بينها "سكاي نيوز" و"ديلي إكسبريس" أن علماء في تايلاند يسعون لتطوير لقاحًا لمواجهة أوميكرون، باستخدام أوراق التبغ الأسترالية وهي منخفضة النيكوتين، عن أوراق التبغ المستخدمة في صناعة السجائر.

لقاح من بذور التبغ

يعتقد العلماء أن سرعة نمو أوراق التبغ الأسترالية، يمكنهم من تحويل بذور التبغ إلى لقاح في غضون شهر. وقالت الرئيس التنفيذية لشركة "بايا فيتوفارم" الدكتورة سوثيرا تايشاخو نافوده، لشبكة سكاي نيوز: "يستغرق الأمر 10 أيام فقط لإنتاج نموذج أولي ونحو 3 أسابيع لاختبار ما إذا كان هذا النموذج الأولي يعمل أم لا".

وكشفت أن هناك نموذجًا أوليًّا من اللقاح يتم تجربته على المتحور أوميكرون حاليًا، وأنه يستخرج البروتينات من التبغ التي تساعد جهاز المناعة لدى البشر على التصدي لفيروس كورونا، إذ تحفز البروتينات الأجسام المضادة في الجسم.

لقاح مناسب للبلدان منخفضة الدخل

ويعتقد العلماء أن أوراق التبغ مفيدة للبلدان منخفضة الدخل، ويمكن زراعتها في أي مكان في العالم وبتكلفة منخفضة، وحال نجاح التجارب الحالية يمكن للدول الفقيرة الاعتماد على نفسها في إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا والمتحور "أوميكرون".

وكشف العلماء عن أن التجارب السريرية بدأت بالفعل بشأن هذا اللقاح، في مختبر بانكوك في تايلاند، وأنه حال نجاحها فسيتم إنتاجه في نهاية 2022.

60 مليون جرعة لقاح

ويقول المؤسس المشارك في المشروع وكبير مسؤولي التكنولوجيا الدكتور وارانيو فولشاروين، إنه حال نجاح التجارب السريرية الحالية فيمكن إنتاج 60 مليون جرعة لقاح محلية الصنع، مضيفًا أنه من الممكن استخدام أوراق التبغ والتكنولوجيا في استخدامات أخرى متعددة.

وتضيف تايشاخو نافوده: "يمكننا استخدام التبغ لإنتاج أدوية أخرى. لذا يمكننا استخدامه لإنتاج مضادات للسرطان، وللسعار، وللسموم، وتلك التي سنركز عليها أكثر حال نجاح التجارب الحالية".

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