أوميكرون يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة

واشنطن - أ ش أ

استمرت شركات الطيران الأمريكية، اليوم السبت، في إلغاء عشرات من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، وذلك بسبب تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه حتى صباح اليوم السبت تم إلغاء 849 رحلة جوية من مختلف شركات الطيران الأمريكية، لافتة إلى أن أمس الجمعة تم إلغاء 689 رحلة جوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الملحوظ في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، والذي تسبب فيه متحور أوميكرون سريع الانتشار، وراء قرارات إلغاء هذا العدد من الرحلات الجوية.