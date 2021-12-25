أوميكرون يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة

04:52 م السبت 25 ديسمبر 2021
أوميكرون يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

استمرت شركات الطيران الأمريكية، اليوم السبت، في إلغاء عشرات من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، وذلك بسبب تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه حتى صباح اليوم السبت تم إلغاء 849 رحلة جوية من مختلف شركات الطيران الأمريكية، لافتة إلى أن أمس الجمعة تم إلغاء 689 رحلة جوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الملحوظ في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، والذي تسبب فيه متحور أوميكرون سريع الانتشار، وراء قرارات إلغاء هذا العدد من الرحلات الجوية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

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883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

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