زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سويسرا

جنيف- (د ب أ):

هز زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر سويسرا في وقت مبكر من اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية "اس دي ايه" عن خدمات الزلازل السويسرية قولها إن مركز الزلزال كان بالقرب من بلدة برونتروت في كانتون جورا على الحدود مع فرنسا.

ومن المرجح أن يكون السكان في أجزاء واسعة من سويسرا قد شعروا بالزلزال.

وتوقعت خدمات الزلازل حدوث أضرار محدودة في المناطق القريبة من مركز الزلزال.