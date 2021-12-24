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جوتيريش يعلق على تأجيل موعد الانتخابات الليبية

07:52 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
جوتيريش يعلق على تأجيل موعد الانتخابات الليبية

أنطونيو جوتيريش

طرابلس - (أ ش أ):

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في الظروف المناسبة للانتقال السياسي ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

وشدد الأمين العام -في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الليبية- على ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيرا إلى إعلان مفوضية الانتخابات عن الرابع والعشرين من يناير موعدا للاقتراع.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.

هذا المحتوى من

Asha
أنطونيو جوتيريش الانتخابات الليبية طرابلس

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