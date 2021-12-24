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على وقع التوتر.. روسيا تعلن تعرض قنصليتها في مدينة أوكرانية لهجوم

06:09 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
على وقع التوتر.. روسيا تعلن تعرض قنصليتها في مدينة أوكرانية لهجوم

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قنصليتها في مدينة لفيف الأوكرانية تعرضت لهجوم، وذلك على وقع التوتر بين البلدين الذي زاد مؤخرا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن حوالي 10 آلاف مدرب عسكري غربي يتواجدون في أوكرانيا، منهم 4 آلاف أتوا من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت زاخاروفا ،في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة- "تمنينا أن هذا الوجود يسفر عن تحسين الأوضاع، ولكن يحدث العكس"، مشيرة إلى أن هذا ينتهك اتفاقيات مينسك.

وأوضحت أن حجم التواجد العسكري الأجنبي في أوكرانيا في تزايد من عام لآخر، لافتة إلى وجود نحو 4 آلاف مدرب عسكري أمريكي على خط التماس مع "دونباس"، مؤكدة أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في "دونباس" بالقوة"، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا بحوالي 20 بالمائة.

وزارة الخارجية الروسية مدينة لفيف الأوكرانية ماريا زاخاروفا أوكرانيا

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