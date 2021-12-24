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مصرع 15 شخصاً في الصومال وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة

02:38 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
مصرع 15 شخصاً في الصومال وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة

أرشيفية

مقديشو- (بي بي سي):

لقي 15 شخصاً مصرعهم على الأقل وأصيب العشرات في معارك بين فصائل مختلفة من قوات الأمن شمال شرق الصومال.

وقالت وسائل إعلام محلية إن خمسة من القتلى كانوا أقرباء من عائلة واحدة.

بدأت الاشتباكات في ولاية بونتلاند شبه المستقلة يوم الثلاثاء بين القوات الموالية لرئيس الإقليم، سعيد عبدالله ديني، وعناصر من الجيش دربتها الولايات المتحدة وتعرف باسم قوات أمن بونتلاند.

وتصاعدت التوتر بين الجانبين منذ الشهر الماضي بعد إقالة عبدالله ديني قائد القوات المسلحة.

لكن يذكر أن ولاية بونتلاند تعتبر أكثر استقرارا نسبيا مقارنة ببقية الصومال.

هذا المحتوى من

BBC
الصومال اشتباكات مسلحة مصرع أشخاص مقديشيو

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