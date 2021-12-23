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إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس

09:01 م الخميس 23 ديسمبر 2021
إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب طفلان فلسطينيان، مساء اليوم الخميس، في انفجار جسم مشبوه في جبل صبيح المقابل لبلدة (بيتا) الواقعة بجنوب مُحافظة نابلس الشمالية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ،في بيان صحفي، إن طواقمه نقلت الطفلين اللذين يبلغان من العمر 11 عامًا إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي، إثر إصابتهما بجروح متوسطة جراء انفجار الجسم المشبوه.

ويشهد جبل صبيح مواجهات مستمرة بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال منذ شهر شهر مايو الماضي بعد أن أجبرت احتجاجات الأهالي جيش الاحتلال على إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية فوقه، لكن جيش الاحتلال أقام نقطة عسكرية فوق الجبل بعد أن أخلى المُستوطنين منه.

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