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الرئيس الروسي: لينين هو من أنشأ أوكرانيا

05:12 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الرئيس الروسي: لينين هو من أنشأ أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب- مصراوي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن لينين هو من أنشأ أوكرانيا عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي.

وأضاف: "من أنشأ أوكرانيا؟ لينين فلاديمير إيليتش هو من أنشأها عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم إنشاؤها".

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لم يخطر على بالنا أي تصرفات تجاه القرم، لكن ما حدث عام 2014، انقلاب، انقلاب دموي، كانوا يقتلون الناس ويحرقونهم... لماذا؟ لا يوجد رد... الرئيس يانوكوفيتش [رئيس أوكرانيا الأسبق] وافق على كل شيء وكان مستعدا للتخلي عن السلطة... كانوا يعرفون ذلك جيدا، لكن لماذا فعلوا ذلك؟ بعد ذلك ظهرت شبه جزيرة القرم، لم يكن من الممكن التخلي عن سيفاستوبول والقرم، لم يكن من الممكن التخلي عن الناس هناك، أن نأخذهم في كنفنا ونحميهم. لقد وضعونا في موقف لم نكن فيه قادرين على التصرف بطريقة أخرى".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.

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