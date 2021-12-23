اليابان تسجل ثاني إصابة "مجتمعية" بمتحور أوميكرون

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت اليابان اكتشاف إصابة مجتمعية أخرى بمتحور أوميكرون في مقاطعة كيوتو، وذلك بعد يوم من تأكيد مقاطعة أوساكا المجاورة تسجيل أول حالة شبيهة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، الخميس.

وأعلن حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، في بيان بثته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، الخميس، إصابة سيدة في العشرينات من عمرها ليس لديها سجل سفر إلى الخارج، بالسلالة المتحورة.

وقالت حكومة أوساكا أمس الأربعاء إنها عثرت على ثلاث حالات مصابة بالمتحور الجديد، دون أن تتمكن من تعقبها.

ومن جانبه، قال شيجيرو أومي، كبير مستشاري الحكومة بخصوص فيروس كورونا، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الانتشار المحلي للمتحور شديد العدوى، من المحتمل أن يحدث بالفعل في أجزاء مختلفة من البلاد، على الرغم من رفضه احتمال تفشي المرض على نطاق واسع في أنحاء اليابان.