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إسبانيا تعتزم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لوقف تفشي أوميكرون

10:58 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
إسبانيا تعتزم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لوقف تفشي أوميكرون

إسبانيا كورونا

مدريد - (د ب أ)

تعتزم إسبانيا إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ونشر قوات لتسريع إعطاء الجرعات المعززة في محاولة لوقف الزيادة في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن الإجراءات الجديدة في اجتماع طارئ مع رؤساء الحكومات الإقليمية.

وتعقد الحكومة الإسبانية اجتماعا غدا الخميس للموافقة على الإجراءات من خلال مرسوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقد وضعت الحكومة جداول زمنية لزيادة تغطية الجرعات المعززة لتشمل مجموعات عمرية مختلفة.

وتعتزم الحكومة التعاقد مع المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتحسين ظروف عملهم وإعادة الأشخاص المتقاعدين في محاولة لزيادة الأطقم العاملة في المستشفيات.

إسبانيا ارتداء الكمامات أوميكرون بيدرو سانشيز

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