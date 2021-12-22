فيضانات ماليزيا: مقتل أكثر من 27 شخصاً في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ عقود

كوالالمبور- (بي بي سي):

قالت السلطات في ماليزيا إن ما لا يقل عن 27 شخصاً لقوا حتفهم بسب ما وصف بأنه أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات، وإن أكثر من 60 ألف شخص قد نزحوا من منازلهم.

وأغرقت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ماليزيا على مدى الأيام الماضية مساحات شاسعة من ولايتي سيلانغور وباهانغ.

وعلى الرغم من استمرار جهود الانقاذ، إلا أن بعض الناجين اتهموا الحكومة بالتقصير وبعدم الكفاءة في التعامل مع الكارثة.

ويقول المتضررون إن الحكومة فشلت في تعميم التحذيرات الرسمية من العواصف، إضافة إلى فشلها في إرسال الدعم الكافي للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الوقت المناسب.

رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، أقر من جهته باحتمال وجود نقاط ضعف في التنسيق لدى الحكومة.