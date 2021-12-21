أمر ملكي سعودي بتعيين محافظ للهيئة العامة للتطوير الدفاعي
السعودية - (أ ش أ)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان، محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودي بمرتبة وزير.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا القرار تم إصداره بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي السعودي.
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