مع اقتراب رأس السنة.. تركيا توقف 21 أجنبيا للاشتباه بانتمائهم لـ "داعش" و"القاعدة"

أنقرة - (د ب أ):

أوقفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، 21 شخصا للاشتباه بانتمائهم لتنظيمي داعش والقاعدة، وذلك في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية القول إن عناصر "مجموعة تحليل المخاطر الدولية" التابعة لفرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن انقرة، كثفت من أنشطتها مع اقتراب رأس السنة.

وأشارت إلى إطلاق فرق الأمن والاستخبارات عملية من أجل القبض على 15 أجنبيًا للاشتباه بانتمائهم أو صلتهم بـ"داعش" أو تقديم الدعم له، أسفرت عن توقيف 12 شخصا.

وأكدت أن الموقوفين سيعاملون كمقاتلين أجانب إرهابيين، وسيسلمون لمديرية الهجرة من أجل ترحيلهم عقب الانتهاء من استجوابهم.

وبنفس السياق، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول، تسعة أجانب للاشتباه بصلتهم بمناطق الاشتباكات، والقيام بأنشطة باسم "داعش" و"القاعدة"، وضبط وثائق للتنظيم ومواد رقمية في أماكن إقاماتهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.