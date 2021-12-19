البرلمان الإسرائيلي يفرض قيود على أنشطته بسبب كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

قرر البرلمان الإسرائيلي فرض قيود على أنشطته الشخصية والتحول إلى العمل عن بعد بسبب المخاوف من تفشي المتحور أوميكرون، حسبما قال متحدث باسم البرلمان اليوم الأحد.

ودخل العديد من المشرعين في حجر صحي في الأسابيع الأخيرة بعد اختلاطهم مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تسعة مشرعين آخرين دخلوا في عزل طبي بعد قضاء بعض الوقت مع صحفي تأكدت إصابته بالفيروس فيما بعد.

وقال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي إن معظم العمل في المجلس التشريعي سيتم عبر تطبيق "زووم" والمنصات الإلكترونية الأخرى، إلا أنه أشار إلى أن تفاصيل الترتيبات الجديدة لا تزال تخضع للمناقشة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أن موجة خامسة من جائحة كورونا على الأبواب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد: "الموجة الخامسة من الجائحة على الأبواب، وهناك تفش للعدوى وخاصة المتحور أوميكرون، والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لا تكفي، ويجب على كل عائلة التأكد من تطعيم أفرادها بثلاث جرعات".