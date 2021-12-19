في ذكرى ثورة ديسمبر.. البرهان للسودانيين: نأمل الوصول إلى حكومة منتخبة

وكالات:

عبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الأحد، عن أمله بالوصول في نهاية المرحلة الانتقالية إلى تشكيل حكومة منتخبة تقود إلى تجاوز الخلافات ووحدة الصف.

جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الـ 66 لإعلان الاستقلال والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البرهان في كلمته: "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة".

وأضاف: "وجب علينا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، أن نستذكر ونستصحب خلال هذه المسيرة الوطنية شجون وأحلام الآباء المؤسسين وطموحات شبابنا الثائرين".

وأوضح أن "تلك الطموحات والأحلام تتلاقى في بناء الوطن على ذات الأسس الحرية والسلام والعدالة، ومصلحة الشعب التي تبني بالعزم ونكران الذات".

وعبر عن أمله بـ"أن السودان يصل في نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة تقودنا إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه الآباء".

ولفت إلى أن ذلك يتلخص في "قدرة وعزم أبنائهم على تجاوز الخلافات والتسامي والتسامح، والقدرة على وحدة الصف واستنهاض الهمم، وإعلاء القيم الوطنية، حتى نستكمل تأسيس الدولة السودانية على أسس المواطنة والحرية والعدالة".

وتابع: "سنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل مع أبناء الوطن المخلصين، في الوصول إلى غايات الانتقال التي يحلم بها أبناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة الدولة".