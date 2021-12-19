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تشديد الإجراءات في دول أوروبية لمواجهة أوميكرون

02:03 م الأحد 19 ديسمبر 2021
تشديد الإجراءات في دول أوروبية لمواجهة أوميكرون

تشديد الإجراءات في دول أوروبية لمواجهة أوميكرون

لندن- (بي بي سي):

اتجهت العديد من الدول الأوروبية لتشديد الإجراءات وفرض تدابير جديدة صارمة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، الذي أثار مخاوف في مختلف أنحاء العالم.

وعمدت هولندا إلى العمل بإجراءات الإغلاق العام من جديد لمدة شهر، على حد ما أعلنته.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، على تطورات تفرضها الفترة الحالية من الجائحة، دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية - بما في ذلك تعليق الدراسة بالمدارس وغلق المتاجر غير الضرورية للحياة اليومية - من أجل تجنب اكتظاظ المستشفيات بعد الزيادة الملحوظة في الإصابات.

وكانت هناك تحركات مماثلة في دول أخرى مثل الدنمارك وأيرلندا وسويسرا، التي سارعت إلى فرض قيود لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة.

وتسجل البيانات الواردة حاليا في لندن - التي تعتبر إحدى النقاط الساخنة في أوروبا لسلالة أوميكرون- وجود مصاب واحد أو أكثر من بين كل 100 شخص.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن متحور أوميكرون ربما انتشر في معظم دول العالم.

وكانت تأكدت وفاة مريض الأسبوع الماضي بسلالة كورونا المتحورة أوميكرون في بريطانيا.

هذا المحتوى من

BBC
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