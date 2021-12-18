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"تجاوزات غير مقبولة".. مصر ترفض بيان ألمانيا بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لمتهمين

10:34 م السبت 18 ديسمبر 2021
"تجاوزات غير مقبولة".. مصر ترفض بيان ألمانيا بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لمتهمين

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية، مساء السبت رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

واعتبرت الوزارة في بيان مساء السبت، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وقالت: "من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها لرفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ومبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

وقالت: "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير".

مصر ألمانيا جلسة محاكمة القضاء المصري

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