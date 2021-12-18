العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

بغداد - (أ ش أ):

بحث العراق والسعودية سبل تعزيز العلاقات البرلمانية.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، أن سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية عبدالستار هادي الجنابي التقى عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب ومجلس الشورى.

كما بحث الجانبان تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية واللجان المتخصصة في المجلسين من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات وخاصة في المجالات الرقابية والتشريعية، وجرى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك".