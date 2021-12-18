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الصحة العالمية: "أوميكرون" انتشر في 89 دولة.. والإصابات تتضاعف

02:08 م السبت 18 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: "أوميكرون" انتشر في 89 دولة.. والإصابات تتضاعف

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن 89 دولة رصدت إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأضافت أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشياً محلياً.

وذكرت المنظمة الأممية، في بيان، أن "أوميكرون" ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معاً.

وصنفت المنظمة المتحور "أوميكرون" على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وقالت: "لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة أعراض أوميكرون، مطلوب مزيد من البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل".

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